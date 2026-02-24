Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MAGİAD'ın iftar programında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Sosyal belediyecilik çalışmalarını anlatan Dutlulu, Manisa'nın geleceği için tüm paydaşların yer alacağı bir 'beyin takımı' kurulacağını açıkladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Manisa iş dünyasını ve siyasetini bir araya getirdi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhuna vurgu yapan Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına dikkat çekti.

160 BİN KİŞİYE İFTAR, 22 BİN HANEYE DESTEK

Dutlulu, 17 ilçede toplam 160 bin vatandaşa iftar yemeği ulaştırdıklarını belirterek, Kent Lokantaları ve gıda kolisi destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade etti. 'İnsanımızın derdine derman olmak en temel sorumluluğumuz' diyen Dutlulu, sosyal belediyeciliğin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Manisa'nın hızla büyüdüğünü belirten Başkan Dutlulu, bu büyümenin planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Trafik, imar, otopark ve sanayi alanları gibi konularda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Dutlulu, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Ziraat Odası ve iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı bir 'beyin takımı' oluşturacaklarını açıkladı. Bu yapının yalnızca toplantılar yapan bir kurul olmayacağını vurgulayan Dutlulu, Manisa'nın geleceğine yön verecek stratejik bir koordinasyon merkezi olacağını ifade etti.

İŞ DÜNYASINA DESTEK MESAJI

Ekonomik zorluklara rağmen üretim ve istihdam sağlayan iş insanlarının her zaman yanında olduklarını dile getiren Dutlulu, belediye olarak yatırımcıların önünü açacaklarını ve şehrin jeopolitik avantajını kalkınmaya dönüştürmek için çalışacaklarını söyledi. Programda ayrıca MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka tarafından 'Manisa Ekonomik Kalkınma ve İl Koordinasyon Kurulu (MEKİK)' projesi tanıtıldı. Projenin, şehirdeki kamu ve sivil toplum gücünü tek merkezde toplayarak stratejik bir planlama modeli oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Gecede söz alan milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da Manisa'nın sanayi-tarım dengesinin korunması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi noktasında ortak akıl vurgusuna destek verdi.