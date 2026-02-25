Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının manevi iklimini çocuklara sevdirmek amacıyla Aydınlıkevler Cami'nde düzenlenen 'İlk Orucum İlk İftarım' programına katılarak, ilk kez oruç tutan çocuklarla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Ezan vaktini bekleyen çocukların heyecanına ortak olarak; onlarla tek tek ilgilenen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Burada en büyük alkışı sizlere değerlerimizi, dinimizi, İslamiyet'i öğreten, namaz kıldıran, oruç tutmanıza destek olan hocamız hak ediyor. Sizler bu ülke için çok önemlisiniz. Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz.

Siz ne kadar iyi, ahlaklı ve donanımlı yetişirseniz ülkemiz daha da ileri gider. İçinizden inşallah doktorlar, mühendisler, polisler ve avukatlar gibi birçok meslek sahibi arkadaşlar çıkacak. Sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Oruç tutmayı öğrenmeniz, paylaşmayı ve sabretmeyi küçük yaşta tecrübe etmeniz bizler için çok kıymetli. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak sizler için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda da 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. Bir tane de Aydınlıkevler Mahallemize yapacağız. Bu yaz inşallah temelini atacağız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin.' dedi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, programın sonundaki Hacivat-Karagöz gösterisi ile unutulmaz bir akşam geçiren çocuklara hediyeler de verdi.