Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 'Suda sıfır kayıp, kesintisiz hizmet' ilkesiyle yürüttüğü altyapı seferberliği kapsamında bir projeyi daha tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Küçükesence Mahallesi'nin içme suyu altyapısını baştan sona yeniledi.Mevcut su kaynaklarının korunması adına kayıp-kaçakla mücadeleyi merkeze alan proje sayesindebölgede suyun her damlası koruma altına alındı. 6 bin 400 metre uzunluğa sahip altyapıda gerçekleşen güçlü dönüşüm çalışmaları kapsamında abone bağlantıları da yenilendi.

Erenler Küçükesence Mahallesi'nde arıza ve su kayıplarına neden olan hat yenilenerek mahallenin su geleceği güvence altına alındı.

Hızla tamamlanan proje kapsamında iki aşamalı çalışma yürütüldü. İlk etapta mahallenin ana su dağıtımını sağlayan 3 bin metrelik hattı tamamen yenilendi. Akabinde 170 hanenin bağlantıları, yenilenen3 bin 400 metrelik hat ile sisteme entegre edildi.

Böylelikle toplamda 6 bin 400 metrelikyenilenen hat ile Küçükesence Mahallesi, güçlü ve kayıp-kaçağa geçit vermeyen bir altyapı ağına kavuştu.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçükesence Mahallesi Muhtarı Lütfi Tetik, 'SASKİ, mahallemizde çok yoğun ve titiz bir çalışma yürüttü. İçme suyu hattımız komple yenilendi. Ana hattın inşasının hemen ardından hiç ara vermeden abone bağlantılarını da kısa sürede tamamladılar. SASKİ, altyapıda gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar olmak üzere, emeği geçen tüm SASKİ personeline mahallem adına çok teşekkür ediyorum.'

6 BİN 400 METRELİK HATLA KAYIP-KAÇAĞA GEÇİT YOK

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, projenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada suyun korunmasına yönelik kararlılık vurgusu yaparak, 'Su kayıpları konusundaki hassasiyetimizi sahada devam eden çalışmalarımızla gözler önüne seriyoruz.Küçükesence Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz 6 bin 400 metrelik yenileme çalışmasıyla hem su israfının önüne geçtik hem de abonelerimizekaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırdık.Kayıp-kaçağa asla geçit vermeyecek, şehrimizin altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.