Malatya Büyükşehir Belediyesi 2026 Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel gösteriler düzenleniyor. İftardan sonra başlayan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğleniyor.

MALATYA (İGFA) - Ramazan'ın neşesini ve coşkusunu Malatya'nın dört bir tarafına yaymak için çeşitli programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'nce Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuk tiyatrosu gösterisinin yanı sıra yüz boyamanın yapıldığı ve çeşitli oyunların oynandığı etkinliklerde çocuklar gönüllerince keyifli vakit geçiriyorlar.

MABESEM ekiplerinin görev aldığı etkinlikler; Ramazan boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftar vaktinin ardından gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Ücretsiz olan etkinliklere tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.