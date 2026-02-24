Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelerek yarışma ve müzik dinletisine katıldı, gençlere yönelik yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle birlikte 'Uyan Sunam Uyan' türküsüne eşlik eden Er, Kahoot bilgi yarışmasında birinci olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yazılım Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Memik Kızık'a ödülünü takdim etti ve diğer dereceye giren öğrencilere destek çantası hediye etti. Başkan Er, gençlerle sohbetinde Ramazan ayının sadece bir zaman dilimi değil, şehirde birlik ve beraberliği pekiştiren bir fırsat olduğunu vurguladı. 'Malatya'mız küllerinden yeniden ayağa kalkarken dirençli, büyük ve yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Şehri spor, kültür, sanat ve eğitimle büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Gençlere yönelik projeleri anlatan Başkan Er, 'Gençler bizim geleceğimizdir. Aktif bir Genç Meclisimiz var ve aldıkları kararları hayata geçiriyoruz. Genç Kart ile belediyemizin birçok hizmetinden indirimli faydalanabilir, özel sektör iş birlikleriyle sosyal alanlarda avantaj sağlayabilirler.' dedi.

Eğitim ve spor yatırımlarına değinen Başkan Er, bölgenin en büyük kütüphanelerinden birini 815 kişilik kapasiteyle kısa sürede tamamlayacaklarını, şehirde gençlik ve spor merkezleri oluşturduklarını aktardı. Yaklaşık 2.5 milyar liralık spor yatırımlarıyla beş büyük spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzları, fitness salonları ve çok amaçlı spor alanları kurduklarını, 1.5 milyar liralık ek yatırımların da planlandığını söyledi.

İnönü Üniversitesi karşısında 350 dönüm alanda hayata geçirilecek 'Spor Köyü' projesiyle bölgenin cazibe merkezini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Er, ayrıca gençler için kitap kafeler, bilim merkezi, kongre ve kültür merkezi ile macera parkı projelerinin sürdüğünü ifade etti.Öğrencilere aşure ikram eden Başkan Er, yurt alanlarındaki talep ve ihtiyaçları dikkate alacaklarını vurgulayarak, halı saha gibi istekleri yeni projelere dahil edeceklerinin sözünü verdi.

Başkan Er, gençlerin aktif katılımıyla Malatya'yı çok merkezli, yaşanabilir ve dirençli bir şehir haline getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.