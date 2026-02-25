İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Her gün farklı bir ilçede kurulan iftar sofrası bu kez Menderes'teydi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında Mendereslilerle birlikte orucunu açtı. İftara, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP Menderes ilçe yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay, iftar programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Buradan baktığımda gördüğüm bu birlik ve beraberlik tablosu bizi en çok mutlu eden şey. Bu güzel tablonun bir parçası olmak bizim için onur. Böyle güzel bir ilçenin ve şehrin hemşerisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, bereket ve merhamet ayıdır. Bu sofrada oluşan dayanışmanın bereketi ve hayrı tüm şehrimize yayılsın. Her zaman iyi ve güzel günlerde buluşalım' dedi.

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise, 'Menderes Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren hizmeti ön planda tutan çalışmalarla karşınızda olduk. Menderes'te ilkleri hayata geçirmeye özen gösterdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmet öncelikli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda en büyük destekçimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay oldu. Kendisine hepinizin huzurunda Menderes için, Menderesliler için yapmış olduğu destekler nedeniyle teşekkür etmek istiyorum' diye konuştu.

İftar buluşmasında Başkan Tugay, yurttaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.