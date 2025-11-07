Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), üye sigorta şirketlerinin yetkililerini İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya getirerek 2026 yılına yönelik yenilikleri tanıttı.

İSTANBUL (İGFA) - TARSİM, 6 Kasım'da İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde sigorta şirketlerinin tarım servisi yetkililerini ağırladı. Toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, SEDDK yetkilileri ve ilgili birim yöneticileri katıldı. Engürülü, 2025 yılı değerlendirmelerini paylaşarak, TARSİM'in Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşların desteğiyle büyüyüp geliştiğini belirtti. Ayrıca, 2026 yılında devreye alınması planlanan yenilikler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi