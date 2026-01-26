Anahtar Parti, çiftçi ve üretici sorunlarına yönelik kapsamlı tarım politikalarını 'Havza Koordinasyon Oluşumu' ve 'Yerine Akan Sular Projesi' ile kamuoyuna tanıttı. Lansman sonrasında Bursa standını ziyaret eden Ağıralioğlu, üreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenen lansmanda, Tarım ve Gıda Güvenliği Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz liderliğinde hazırlanan plan tanıtıldı.

Programda çiftçiler, hayvancılar, gıda üreticileri ile veterinerlik ve ziraat fakültelerinden akademisyenler bir araya geldi. Parti, sahadan topladığı verileri analiz ederek tarım sektörüne çözüm odaklı projeler sunmayı hedefliyor.

Toplantıda öne çıkan projeler arasında Havza Koordinasyon Oluşumu ve Yerine Akan Sular Projesi yer aldı. Lansmanda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarımın önemine dikkat çekti, katılımcılar kendi illerine ait ürünleri sergileyerek tanıtma fırsatı buldu.

Parti yetkilileri, sahadan alınan veriler ve uzman kadrosu ile geliştirdikleri çözümlerle, tarım sektörünün sürdürülebilir ve etkin bir şekilde desteklenmesini hedeflediklerini vurguladı.