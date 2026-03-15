Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu Pazaryeri'nde anlamlı bir ziyaretle bir kez daha yaşandı. AK Parti Kadın Kolları yöneticileri, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek gönül köprüleri kurdu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve kadın kolları yönetimi, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıymet Gürer ve ailesini ziyaret ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aile ile sohbet eden heyet, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma kültürünü vurguladı. Ziyarette vatandaşların talep ve görüşleri de dinlenirken, Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli zamanlardan biri olduğu ifade edildi.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Başkanımız Büşra Kanat ile birlikte Pazaryeri'nde ikamet eden Kıymet Gürer ve kıymetli ailesini ziyaret ettik. Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel vesilesidir. Samimi sohbeti ve güler yüzlü misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kadın kolları olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ise Ramazan ayında yapılan ziyaretlerin toplumsal dayanışmayı arttırdığını kaydetti.

BAŞKAN TEKİN: 'RAMAZAN, GÖNÜL BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR'

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurgulayarak, 'Ramazan ayı sadece ibadet değil, aynı zamanda gönül kazanma ve dayanışma ayıdır. Hemşehrilerimizi ziyaret ederek onların halini hatırını sormak, dertlerini ve taleplerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Pazaryeri'nde bu birlik ve kardeşlik ortamını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, AK Parti Kadın Kolları'nın vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişim de dikkat çekti. Pazaryeri'nde yapılan ziyaretlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.