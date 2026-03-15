İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Mudanya Tirilye ile Karacabey sahili arasındaki binlerce yapı için alınan yıkım kararlarının ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirterek, sorunun çözümü için TBMM'de kapsamlı düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Trilye ile Karacabey sahili arasında kalan bölgede imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almış olmasına rağmen hakkında yıkım kararı verilen binlerce yapı nedeniyle ciddi bir toplumsal mağduriyet yaşandığını söyledi.

Erdönmez yaptığı açıklamada, söz konusu yapıların yalnızca beton ve tuğladan ibaret olmadığını belirterek, bu alanların yıllar boyunca ailelerin birikimleriyle inşa edilmiş yaşam alanları olduğunu ifade etti. Mudanya Belediyesi'nce tebligatları ve uygulanmaya başlayan yıkım kararlarının ailelerin hayatında derin yaralar açabileceğini vurgulayan Erdönmez, sorunun büyümeden çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların devletle karşı karşıya gelmek istemediğini belirten Başkan Erdönmez, 'İnsanlarımız devletiyle kavga etmek değil, devletine güvenerek evinde huzur içinde yaşamak istiyor. Ancak alınan kararlar vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisini zedeleme riski taşıyor' dedi.

Sorunun yalnızca Bursa veya Mudanya ile sınırlı olmadığını belirten Erdönmez, Türkiye'nin birçok kıyı ve kırsal bölgesinde benzer yapı kayıt mağduriyetlerinin yaşandığını söyledi. Erdönmez, kalıcı çözümün yerel düzeyde değil, TBMM'de yapılacak kapsamlı bir yasal düzenleme ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Bu arada kırsal kalkınma politikaları ile mevcut uygulamalar arasında çelişki bulunduğunu da savunan Erdönmez, köylerde yaşamı teşvik eden politikalar konuşulurken kırsal konutların yıkılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi. Hukuki süreçler tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyetini azaltmak amacıyla mobil ve taşınabilir yapıların geçici çözüm olarak değerlendirilebileceğini belirten Erdönmez, karavan ve taşınabilir ahşap yapıların bazı hukuki esneklikler sağladığını ifade ederken, bu seçeneklerin kalıcı çözüm olmadığını vurguladı.