Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Genel Meclisi Grubu, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Yıldırım'ın sosyal medya hesabından CHP hakkında yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

CHP'li İl Genel Meclisi üyeleri adına açıklama, CHP Edirne İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Üstün tarafından CHP grup salonunda okundu. Açıklamada, söz konusu paylaşımın yalnızca CHP'ye değil, partiye gönül veren milyonlarca vatandaşa yönelik bir hakaret niteliği taşıdığı ifade edildi.

CHP Edirne İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Üstün, kamu görevinde bulunan kişilerin siyasi tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, devlet memurlarının siyasi taraf olmak yerine tarafsız davranmakla yükümlü olduğunu belirtti. Üstün, kamu gücünü temsil eden bir makamda bulunan kişinin sosyal medya üzerinden bir siyasi partiye ve o partiye oy veren milyonlarca vatandaşa yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Edirne İl Özel İdaresi'nde görev yapan üst düzey bir yöneticinin bu tür bir dil kullanmasının devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ve kamu yönetiminde tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

'BU ÇİRKİN PAYLAŞIMI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

CHP grubunun konuya ilişkin taleplerini de dile getiren Üstün, toplumda ayrışmayı körükleyen bu tür paylaşımların kabul edilemeyeceğini belirterek söz konusu ifadeleri şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Üstün, yetkili makamların ilgili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacağına inandıklarını belirterek konunun takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye yönelik ifadeler kullanması kamuoyunda tartışma yarattı.

