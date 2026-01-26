CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan mazot fiyatlarının çiftçiyi zor duruma düşürdüğünü belirterek, tarımda mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını ve kırmızı mazota geçilmesini önerdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SGK prim borcu olan çiftçilerin bankalardan kredi alamadığını, bunun da tohum, gübre ve ilaç teminini zorlaştırdığını söyledi. CHP'li Gürer, mazot fiyatlarının yılbaşından bu yana 3,5 lira arttığını belirterek, çiftçiye verilen desteklerin artışlarla geri alındığını öne sürdü.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e-reçete uygulamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gürer, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olmayan çiftçilerin ilaç alamadığını ifade etti.

Gürer, uygulamanın doğru bir amaç taşıdığını ancak mevcut uygulamada sorunlar olduğunu belirterek, 'ÇKS kaydı olsun olmasın tüm çiftçilerin mağduriyetleri giderilmeli' dedi.