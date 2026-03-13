ANKARA (İGFA) - Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, son dönemde açıklanan dış borç verilerine ilişkin sosyal medya paylaşımında, borç rakamlarında görünen düşüşün gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada tahvillerin artık nominal değer yerine piyasa değeri üzerinden hesaplanacağını ve yurtdışında ihraç edilmiş olsa bile yerli yatırımcının elinde bulunanların dış borçtan sayılmayacağını vurguladı. 'Böylece dış borcun GSYH'ya oranı bir anda %36,7'den %32,5'e düşmüş görünüyor. Oysa borç aynı borç; değişen sadece hesaplama yöntemi' ifadelerini kullandı.

Ayrıca ödemeler dengesi verilerinde yapılan güncellemenin, 2020-2025 döneminde portföy yatırımlarına ödenen 8,9 milyar dolar faizin eksik gösterildiğini ortaya koyduğunu belirten Ağıralioğlu, ekonomide güvenin yöntem değiştirerek rakam küçültmekle sağlanamayacağını, halkın gerçek ve karşılaştırılabilir verilerle bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle eski hesaplama yöntemine göre dış borcun da kamuoyuna sunulmasının önemine dikkat çeken Ağıralioğlu, şeffaflık çağrısında bulundu.

