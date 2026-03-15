CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaşla aynı iftar sofrasını paylaştı. Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşla birlikte orucunu açtı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrası, binlerce vatandaşı aynı noktada buluşturdu.

Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile belediye bürokratları katıldı.

İftar öncesinde meydandaki sofraları tek tek ziyaret eden Genel Başkan Özgür Özel ve Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını kutladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Özel, hatıra fotoğrafları çektirdi.

İftar sofrasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl iki merhum başkanın ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, 'Doğduğumuz büyüdüğümüz ildeyiz. Yüreğimiz çok buruk, çok zor geldik bu iftara. Hem Şehzadelerin hem de büyükşehirin seçilmiş iki belediye bakanı iki kardeşim ramazanda ev sahipliği yapmışlardı bize. Bu sene maalesef ikisi de aramızda yok. O yüzden içimiz yanıyor yüreğimiz burkuk. Bu yıl Besim başkanımız ve Hakan başkanımız ile birlikte yaptık' diye konuştu.

Manisa'da sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, 'Bütün yaşanan acılara rağmen bu ülkenin vatandaşlarına, yoksullara, kimsesizlere sahip çıkmak gerekiyor. Hem Ferdi ve Gülşah'ın bıraktığı hizmetleri kaldığı yerden devam ettirmek hem de bu ekonomik kriz sürecini iyi yönetmek gerekiyor. Manisa en çok kent lokantası bulunduran İstanbul'dan sonra ikinci il. Yakında İstanbul'daki sayıya ulaşacak. İlçelerimizin ve büyükşehrimizin iftarlarını takip ediyorsunuz, 125 bin kişiye bugüne kadar sadece büyükşehir tarafından ulaşıldı, çok önemli. Doğduğumuz büyüdüğümüz şehri arkadaşlarımıza emanet ettik. Bugün burada Türkiye'nin çok farklı yerlerinde doğmuş buraya gelmiş Manisa'da hayata tutunmaya çalışan insanlarla ekmeğimizi paylaştık. Burada duyduğumuz güzel sözlerden memleketimizde arkadaşlarımızın hizmeti ile ilgili büyük memnuniyet duyuyoruz.' diye konuştu.

ÖZEL, BAYRAMDA MANİSA'DA OLACAK

Ramazan Bayramı'nda Manisa'da olacağını ifade eden Özel, 'Bütün hemşehrilerimizin bir kez daha hem Ramazanını hem yaklaşan kadir gecesini kutluyorum. İnşallah Ramazan Bayramı'nda hep birlikte olacağız. Yüreğimizin bir tarafı yanıyor ama Manisamızda hep birlikte olacağız. Ben bayramın birinci günü sabah erken saatlerde burada olacağım. Bir gün önce İstanbul'dayız malum programlarımız 19 Mart yıl dönümünde yoğun. 19 Mart gece yarısı yola çıkıp sabah inşallah bayram namazına yetişmiş olacağız' dedi.

Ramazan ayı boyunca kent genelinde kurulan iftar sofralarıyla binlerce vatandaşa ulaştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şunları söyledi: 'Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarında binlerce hemşehrimizle bir araya geldik. Paylaşmanın bereketini birlikte yaşadık. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhu, sadece Ramazan'da değil, yılın her gününde Manisa'da büyüyerek devam edecek.'

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar programı, vatandaşların yoğun katılımıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Manisalılar, aynı sofrada buluşmanın ve Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.