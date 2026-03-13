ANKARA (İGFA) - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, komisyon üyeleriyle birlikte Gaziantep'e giderek saha araştırmalarına başladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre komisyon, ilk olarak Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat Anadolu Lisesi'nde muhtarlar, öğretmenler ve velilerle toplantı gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Milletvekili Pervin Tuba Durgut, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in hem risk faktörlerini barındırması hem de koruyucu ve önleyici uygulamaların bulunduğu bir il olması nedeniyle çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti. Durgut, muhtarlar, öğretmenler ve velilerle yapılan mülakatların ardından şehrin idare amirleri ve diğer paydaşlarla toplantılar gerçekleştirileceğini, ayrıca belediyenin bağımlılıkla mücadele birimleri gibi ilgili kurumların ziyaret edileceğini söyledi.

'Önleyici ve rehabilite edici yaklaşımı temel alan, ancak cezai müeyyidelerde cezasızlık algısını değiştirecek bir çocuk paketi hazırlamayı planlıyoruz' diyen Durgut, bu paket için sahadan veri toplayarak bilimsel bir çerçeve oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Toplantılara komisyon üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis de katıldı.

Komisyonun Gaziantep'teki saha çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenildi.