Zafer Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasını eleştirerek, enflasyon ve döviz rezervlerine dair uyarılarda bulundu. Artan ayrıca bayram ikramiyelerinin artırılması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artan, Şubat ayı enflasyonunun TÜİK verilerinden önce parti tarafından doğru şekilde tahmin edildiğini belirterek, faiz kararını eleştirdi.

Artan, yıllık enflasyonun yüzde 30,5'ten yüzde 31,53'e yükseldiğini vurgulayarak, Merkez Bankası'nın açıklamasındaki 'yatay seyir' değerlendirmesini eleştirdi ve enflasyonun önümüzdeki dönemde de yükselmeye devam edeceğini öngördüklerini ifade etti. Ayrıca, net rezervlerin 60 milyar dolar civarında olduğunu belirten Artan, bunun ülkenin üç aylık ithalatını karşılamakta yetersiz kaldığını ve alarm sinyalleri verdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cari açık ve makroekonomik temellere ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Artan, dış borç ve milli gelir hesaplamalarının gerçekçi olmadığını, düşük kur üzerinden yapıldığı için durumun olduğundan daha iyi gösterildiğini savundu. Artan, ekonomide ihracata, yatırıma, üretime ve istihdama dayalı bir modelin gerekliliğini vurguladı.

Zafer Partisi temsilcisi, bayram ikramiyeleri konusunda da uyarıda bulunarak mevcut 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu belirtti. Artan, en düşük emekli maaşı alanlara 20 bin liralık bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini ifade etti ve hükümeti vatandaşın ekonomik sıkıntılarını görmeye çağırdı.

Bu arada Ramazan ayında adalet ve kul hakkına dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, ekonomideki mevcut uygulamalara karşı uyarıda bulunarak, Türk milletinin haklarını gözetmeye çağırdı.