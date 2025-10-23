İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2003 yılından bu yana düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nde ödül alan kişiler ve yapılar dijital haritayla erişime açıldı. İZMİR MİRAS çatısı altında yapılan çalışma kapsamında tüm yapılar https://miras.izmir.bel.tr/tarihesaygi/tarihesaygi.aspx adresinden incelenebilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2003'ten beri düzenlediği ve bugüne dek sadece pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri bu yıl 21'inci kez düzenleniyor.

Türkiye'de yerel ölçekte ilk ve tek olma özelliği taşıyan ödüllerin geride kalan 20 yıllık serüveni ise dijital haritaya döküldü. Bu kapsamda bugüne dek korumada iyi örnek oluşturarak ödül alan kişiler ve yapıları ile zanaatkârlar dijital bir harita üzerinde erişime açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü, İzmir'in kültürel mirasının iyi örneklerini görünür kılmak, erişilebilirliğini artırmak amacıyla başladığı arşiv çalışmasına Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü de katkı sağladı.

Başta araştırmacılar, mimarlık, şehir planlama, sanat tarihi öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, tüm vatandaşların faydalanabilmesi için erişime açılan harita, İzmir'in sahip olduğu zengin kültürel mirası daha yakından tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak sunuyor. Aynı zamanda yerel koruma çabalarının somut çıktısını görselleştirerek, örnek alınabilecek iyi uygulamaları da görünür hale getiriyor.

İzmir genelinde koruma bilinciyle onarılan, yaşatılan ve yeniden işlevlendirilen onlarca tarihi yapı ile mesleğini uzun yıllar sürdürebilmiş zanaat ustaları tek bir platformda toplanıyor. Bugüne kadar verilen toplam 182 adet ödül harita üzerinde özel ikonlarla gösterilen kategoriler altında, konumları, yaşam hikayeleri, restorasyon bilgileri ve fotoğraflarıyla detaylı olarak incelenebilir.