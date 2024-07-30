Körfez'de Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayağında büyük çekişme Körfez'de Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayağında büyük çekişme

Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Akçakaya Mahallesindeki Talas Model Uçak Pisti’nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk finallerinde ter dökecek.

09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek.

Kaynak: igf