Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için taksimetre ile entegre çalışan Taksi Mali Cihaz kullanımını zorunlu hale getiren yeni düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Yeni düzenlemeye göre, taksi işletmecileri 1 Eylül 2026 tarihine kadar onaylı Taksi Mali Cihazları kullanmaya başlamak zorunda olacak. Bu cihazlar, yolcu ödemelerini fiş veya e-Belge olarak belgeleyebilecek ve kartla ödeme imkânı sunacak şekilde tasarlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, Taksi Mali Cihazların onayı ve teknik özelliklerinin, TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak test ve değerlendirmelerle belirleneceği ifade edildi. Onaylı cihazların, taksimetrelerle eş zamanlı çalışması, GPS konum bilgisi kaydı ve güvenli iletişim protokolleri ile donatılması zorunlu olacak.

Cihazların satış, devri, kullanıma açılması ve hurdaya ayrılması gibi tüm süreçler elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sistemine kaydedilecek.

Kullanıcılar, cihaz aracılığıyla kartla ödeme talebini kabul etmek için en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yapmak zorunda olacak.

Tebliğde teknik şartları sağlamayan cihazların satışının yapılamayacağını ve kullanım dışı bırakılacağına ilişkin hükümlerde yer alırken, yeni uygulamanın kayıtlı ekonomiyi desteklemeyi, belge düzenine uyumu artırmayı ve taksi yolculuklarında kartlı ödeme imkânlarını yaygınlaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

