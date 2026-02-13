Bunlar da ilginizi çekebilir

Mazbata töreniyle birlikte yeni dönem resmen başlarken, Oda yönetiminin önümüzdeki süreçte esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ilçedeki ticari hayatın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Tarık ŞEKER /BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik'te yoğun katılım ve büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen genel kurulun ardından, üyelerin teveccühüyle yeniden göreve seçilen Oda Başkanı İsmail Beki ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını teslim aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulunun ardından seçimi kazanan yönetim kurulu, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

