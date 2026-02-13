Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026'da TÜBİTAK RUTE ve ASELSAN ile Metro Sinyalizasyon İşbirliği Protokolü'ne imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Yerli ve milli üretim vizyonuyla raylı sistemlerde güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefleyen AYGM, TÜBİTAK RUTE ev sahipliğinde, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi (ARUS) tarafından düzenlenen Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026'ya katıldı.

Kamu, sanayi ve akademi temsilcilerini bir araya getiren forumda; yerli sinyalizasyon teknolojileri, raylı sistemlerde stratejik iş birlikleri ve küresel rekabet gücünün artırılması konuları ele alındı. Forum kapsamında, TÜBİTAK RUTE, ASELSAN ve AYGM arasında Metro Sinyalizasyon İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolle, metro hatlarında yerli ve milli sinyalizasyon çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

AYGM, raylı sistemlerde teknoloji üretme kapasitesini artırarak uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.