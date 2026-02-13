Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin deprem gerçeğine ışık tutacak 'Türkiye Diri Fay Haritası Güncelleme Projesi Nihai Çalıştayı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Diri Fay Haritası Güncelleme Projesi kapsamında MTA Kültür Sitesi'nde düzenlenen nihai çalıştay başarıyla tamamlandı.

Çalıştay, Türkiye'de yüzey kırığı meydana getiren aktif fayların incelenmesi ve güncel bilimsel veriler ışığında haritanın yenilenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya; MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve alanında yetkin çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı. Katılımcılar arasında akademisyenler, MTA ve AFAD yöneticileri, jeoloji ve deprem alanında uzman isimler yer aldı.

Çalıştayda; saha gözlemleri, arazi verileri ve bilimsel araştırmaların ışığında Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesi süreci kapsamlı şekilde ele alındı.

600'ün üzerinde diri fayın yer alacağı harita, ülkemizin deprem tehlikesinin tüm kesimlerce doğru değerlendirilmesine katkı sağlayacak resmi bir belge niteliğinde olacak.

MTA, güncellenmiş haritanın 2026 yılının ilk yarısında yayımlanmasının planlandığını belirterek, çalışmanın toplumun tüm kesimlerinin deprem zararlarını en aza indirme çalışmalarına önemli katkılar sunacağını vurguladı.