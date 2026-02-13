İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gana İçişleri Bakanı Muntaka Muhammed Mubarak'ı ağırladı. Terör, suçla mücadele ve göç yönetimi konuları görüşüldü. Güvenlik iş birliği ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gana İçişleri Bakanı Muntaka Muhammed Mubarak ve heyeti, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Görüşmede terör, organize suç, narkotik ve siber suçlarla mücadele ile göç yönetimi ele alındı.

Görüşmede iki ülke arasında güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi, düzensiz göçle mücadele ve afet yönetimi alanlarında ortak çalışmaların geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2022325380154085458

Bakanlık, Gana heyetine ziyaretleri için teşekkür etti ve iş birliğinin her iki ülke için de stratejik önem taşıdığı vurgulandı.