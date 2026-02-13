Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin hem evrensel ölçekte bilim üretmesi hem de yerlileşme ve millileşme vizyonunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan erkek ve kız yurtlarının açılışında konuştu.

Üniversitelerin asli misyonunun araştırma yapmak, özgün ve nitelikli bilgi üretmek ve Türkiye'nin ufkunu açacak projeler geliştirmek olduğunu belirten Erdoğan, 208 yükseköğretim kurumunun tamamının 'Türkiye'nin vizyon merkezi' olmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, üniversitelerin de bu değişime uyum sağlaması, kendini yenilemesi ve güncellemesi gerektiğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'nin yerlileşme ve millîleşme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, üniversitenin genç ve nitelikli akademisyenleri kadrosuna katarak 'tersine beyin göçüne' öncülük etmesini kıymetli bulduklarını dile getirdi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜK ARTIŞ

Erdoğan, yükseköğretimde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek üniversite sayısının 76'dan 208'e, akademik personel sayısının 70 binden 187 bine yükseldiğini kaydetti. Bugün üniversitelerde 6 milyon 830 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, 198 ülkeden 350 bini aşkın uluslararası öğrencinin Türkiye'de öğrenim gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte önemli bir sorun olan yurt ihtiyacının büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek yurt sayısının 190'dan 880'e, yatak kapasitesinin ise 182 binden 1 milyona çıkarıldığını açıkladı. Başvuran her öğrenciye burs veya kredi imkânı sağlandığını, ayrıca Gençliğin Üretim Çağı Programı ile gençlerin istihdam süreçlerinde desteklendiğini söyledi.

Erdoğan, gençlere yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı.