Erzurum Valiliği, Erzurum merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda araç kiralama sitesi adı altında 'phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin müşterek çalışması sonucunda, araç kiralama sitelerinin sahte versiyonlarını oluşturarak 'phishing' yöntemiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Beş aylık fiziki ve teknik takip sonrası yapılan incelemelerde, şüphelilerin ülke genelinde vatandaşları dolandırdığı ve banka hesaplarında toplam 2,23 milyar TL'lik işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.

9 Şubat 2026 tarihinde Erzurum merkezli 28 ilde (Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova, Kocaeli) eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 68 şüpheli yakalandı.

Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ve SIM kart ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi; 56 şüpheli tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Valiliği, suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.