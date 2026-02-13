AFAD tarafından hayata geçirilen Afet Haberleşme Entegre Sistemi (AFHES), İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in katılımıyla tanıtıldı. Sistem, afet ve acil durumlarda müdahale gücünü artırmayı ve kurumlar arası haberleşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - AFAD, AFHES ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan kamu, özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının sahadan merkeze ve merkezden sahaya güvenli, hızlı ve kesintisiz bilgi alışverişi yapabilmesini sağlayacak entegre bir haberleşme altyapısı oluşturdu.

Sistemde İstanbul'da 27, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 28 istasyon üzerinden sayısal telsiz altyapısı kuruldu.

DMR Tier III Trunk sayısal telsiz sistemi ile İstanbul il sınırlarının yaklaşık yüzde 95'inde tüm ilgili paydaşların tek platform üzerinden iletişim kurabilmesi, haberleşme kapasitesinin 6 kat artırılması, sesli görüşme, konum bildirimi, kısa veri mesajları ve grup çağrılarının aynı sistem üzerinden yönetilmesi, kritik görevlerde önceliklendirilmiş çağrılarla operasyonel verimliliğin artırılması sağlanacak.

AFAD, AFHES'in İstanbul'un olası afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine stratejik katkı sağlayacağını ve afet görev ekipleri arasında güçlü iletişim ve koordinasyonu destekleyeceğini belirtti. Projenin geliştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür edildi.