Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan ile birlikte Arnavutluk Kanada Teknoloji Enstitüsü (CIT) Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu'nu ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üniversiteler arası işbirliği fırsatlarının konuşulduğu ziyarette, Trakya Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen (Yeni Yaşam Yolu: Yapay Zeka, Robotik, Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler ve Dijital Ekonomide Ufuklar, Köprüler " adlı 4. Uluslararası Konferans (ICITTBT) üzerine görüş alış verişi gerçekleştirildi. Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) çatısı altında hayata geçirilen faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, BUA'nın Balkan coğrafyasındaki birleştirici gücüne atıfta bulunuldu.

Ayrıca, Trakya Üniversitesi ile Kanada Teknoloji Enstitüsü arasında akademisyen ve öğrenci değişimi ile akademik ve kültürel faaliyetlerde işbirliği imkânlarını içeren bir protokol imzalandı.