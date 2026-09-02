Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski hükümlülerin meslek edinmesi, kendi işlerini kurması ve istihdama katılması amacıyla temmuz ve ağustos aylarında 148 projeye toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Gürlek, son 10 yılda ise 3 bin 498 eski hükümlüye yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde eski hükümlü vatandaşların topluma yeniden kazandırılması ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarının sürdürüldüğünü belirterek, yalnızca temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

10 YILDA 388 MİLYON LİRA HİBE

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre, son 10 yılda 3 bin 498 eski hükümlüye İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bakan Gürlek, önümüzdeki dönemde söz konusu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve üretime katılmasının sosyal devlet anlayışının önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, kapsayıcı politikalarla istihdam ve ekonomik hayata katılımın desteklenmeye devam edeceğini söyledi.