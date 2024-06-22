Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer kursiyerin sertifika kermesine katılarak onlara başarılar diledi. Kadın kursiyer, düzenlenen sertifika kermesinde belgelerini aldı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen kermes ve sertifika törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçe protokolü, kursiyer kadınlar ve davetliler katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen sertifika kermesine katıldı. Burada kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Başkan Özdoğan, “ADEM merkezlerinde kadınlarımız çeşitli branşlarda hem eğitim alıyor, hem de sosyalleşiyorlar. Bununla birlikte kadınlarımızın toplumsal yaşama daha fazla dâhil olduğunu, ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek aile bütçelerine de katkıda bulunduğunu görüyoruz” dedi.

Kursiyerlerin 6 ay boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği standları tek tek gezen Başkan Özdoğan sözlerini şöyle noktaladı: “Belediye olarak bizler kadın istihdamının artırılarak kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu kurslara zaman ayırarak katılan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkânları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Hacılar Aile Destek Merkezi'ne destek veren başta Kaymakamımız Burak Dertlioğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ADEM kursiyeri kadınlar tarafından el emeği göz nuru yapılan ürünler katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.