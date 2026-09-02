Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışmasının ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazanın ardından geminin yaklaşık 11 dakikalık süreçte hızla battığının değerlendirildiğini söyledi. Bölgede can simitleri ve gemiye ait bazı emarelere ulaşılırken, şu ana kadar sağ kurtulan kimseye ulaşılamadı.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, çarpışma ile çağrının alınması arasındaki yaklaşık 11 dakikalık süreçte geminin hızla battığının değerlendirildiğini belirtti.

Bölgede yapılan çalışmalarda can simitleri ve gemiye ait bazı emarelerin görüldüğünü aktaran Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını ifade etti.

????️ Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu meydana gelen üzücü kaza nedeniyle milletimize ve denizcilik camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kaza sonrasında ekiplerimiz olay bölgesini yakından takip etmekte, arama kurtarma çalışmalarını titizlikle: pic.twitter.com/LHbSmUEZhY — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 2, 2026

Arama-kurtarma çalışmalarının hem denizden hem de havadan sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, ekiplerin bölgeyi yakından takip ettiğini ve gelişmeler doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini söyledi.