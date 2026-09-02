Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Hamzabeyli Gümrük sahasında ülkeye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir tıra düzenlenen operasyonda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildiğini açıkladı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileriyle koordineli yürüttüğü aramada, şüpheli tırın dorsesinde yük içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

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