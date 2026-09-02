T625 GÖKBEY helikopteri, Emniyet Teşkilatı'nın envanterine girdi. Teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam 18 adet GÖKBEY'in Emniyet'e kazandırılacağını açıkladı. İlk helikopterin terörle mücadeleden asayiş çalışmalarına, afet ve acil durumlardan keşif ve gözetlemeye kadar birçok alanda görev yapması planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY, Emniyet Teşkilatı'nın envanterine kazandırıldı.

Teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÖKBEY'in Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik kabiliyetinin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, Türk mühendislerinin bilgi birikimi, teknisyenlerin emeği ve işçilerin alın teriyle üretilen GÖKBEY'in, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin önemli bir ürünü olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'na toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopterinin teslim alınacağını duyurdu. İlk GÖKBEY'in; terörle mücadele, asayiş, afet ve acil durumlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığını kaydeden Bakan Çiftçi, helikopterlerin Emniyet birimlerinin sahadaki erişim, hız ve operasyonel etkinliğini artıracağını belirtti.

Türk mühendisinin aklı, teknisyeninin mahareti, işçimizin alın teriyle üretilen yerli ve millî helikopterimiz T625 GÖKBEY'i Emniyet Teşkilatımızın envanterine kazandırdık. ????????



GÖKBEY, nesiller boyunca taşınan tam bağımsızlık idealimizin bugün ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin: pic.twitter.com/nLc3V50PSP — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 2, 2026

'TEKNOLOJİNİN GERÇEK DEĞERİ MİLLETİMİZE KATTIĞI GÜÇLE ÖLÇÜLÜR'

Savunma sanayiindeki gelişmelerin Türkiye'nin bağımsızlık hedefi açısından önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirerek savunma alanında önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopterinin Emniyet Teşkilatı'na teslim edileceği öğrenildi.