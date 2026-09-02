Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta şehit aileleri ve gazilerle buluşmasında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek anlamına geldiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Muş'ta düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin bugünlere şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin cesareti sayesinde geldiğini vurguladı. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeyi bir vazife ve vefa olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda aileler ve temsilci kuruluşlarla istişarelerde bulunduklarını söyledi. TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonda da şehit aileleri ve gazileri temsil eden derneklerle görüştüklerini aktardı.

Terörün toplumun huzurunu hedef aldığını dile getiren Bakan Göktaş, yarım asırlık terör döneminde ailelerin büyük acılar yaşadığını belirterek, 'Evlat acısının yerini hiçbir şey dolduramaz' dedi.

????Birlik ve Vefa Buluşması



Terörsüz Türkiye, fedakârlıklarıyla bugünümüzü güvence altına alan şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzdur.



Bu süreci aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle birlikte, onların hassasiyetlerini gözeterek yürütüyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sn.: pic.twitter.com/u4aXKihmow — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) September 1, 2026

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik birçok düzenleme yaptıklarını, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan erlerin durumunun da iyileştirildiğini söyledi. Yaklaşık 9 bin er gazinin durumunun düzeltildiğini belirten Göktaş, başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti. Ayrıca 2002 yılında 5 bin 500 olan şehit yakını atamasının bugün 53 bine ulaştığını aktardı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÜYÜYEN TÜRKİYE DEMEKTİR'

Konuşmasında, Terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda güçlü ve büyüyen bir Türkiye anlamına geldiğini vurgulayan Bakan Göktaş, bu hedefin huzur, kardeşlik ve üretim gücüyle daha ileri bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi.

Program sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Bakan Göktaş, 'Birlikte Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.