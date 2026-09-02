CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. AK Parti'nin itirazı üzerine alınan kararın ardından gözler cumartesi günü Üsküdar'da yapılacak seçime çevrildi.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin tarihi belli oldu.

İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap' suçları kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Dedetaş'ın İçişleri Bakanlığı Makamı'nın 1 Ağustos 2026 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı, 5 Ağustos 2026'da yapılan belediye meclisi toplantısında ise Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili olarak seçildiği belirtildi.

MAHKEME KARARLARI SONRASI YENİ SEÇİM SÜRECİ

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 24 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 5 Ağustos tarihli meclis kararına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı alındığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2 Eylül 2026 tarihli kararında ise bu karara yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi. Valilik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye başkan vekili seçimi için meclisin yeniden toplanmasına karar verildiğini duyurdu.