İçişleri Bakanlığı, 18 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı belirlenen 281 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş şube müdürlüklerince gerçekleştirildi.

153 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 153'ü tutuklandı, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

-153'ü tutuklandı.

-128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Ayrıca MASAK: pic.twitter.com/MWH3jFmQV2 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 2, 2026

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi ya da banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.