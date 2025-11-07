Suudi Turizm Otoritesi, WTM 2025'te 9 anlaşma imzaladı, 27'sine aracılık etti ve 500'den fazla toplantı gerçekleştirdi. 2025'in ilk yarısında 60 milyon ziyaretçi çekerek turizmi büyüten Suudi Arabistan, dünyanın en hızlı büyüyen turistik yerlerinden olma konumunu pekiştiren Muhteşem Etkinlik ve Eğlence Takvimi ile ikonik turistik noktaları sergiledi. 'Saudi Land' pavyonu, Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, İtalya ve İspanya Süper Kupaları ve WWE Royal Rumble gibi önemli yeni ortaklıkları, kültürel deneyimleri ve dünya standartlarındaki etkinlikleri vurgulayarak tüm dünyanın dikkatini çekti.

PRNewswire / LONDRA (İGFA) - Suudi Turizm Otoritesi (STA) ve ortakları, World Travel Market (WTM) 2025'te, Suudi Arabistan'ın dünya standartlarında etkinlik ve eğlenceden oluşan Muhteşem Takvimi ve AlUla'nın antik harikaları ve el değmemiş Suudi Kızıl Denizi'nden Cidde'nin kültürel enerjisine ve Riyad'ın dinamik ruhuna kadar ikonik turistik mekanlarıyla küresel seyahat ticaretini büyüleyen yüksek etkili bir fuar katılımını tamamladı.

Suudi Arabistan'ın WTM'deki varlığı, anlamlı küresel ortaklıklar kurma, yeni yatırım fırsatlarını ortaya çıkarma ve dünya standartlarında turizm deneyimleri sunarak turizm büyümesinin bir sonraki bölümüne yön verme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Üç gün boyunca 71 Suudi ortak, geniş bir yelpazede rezerve edilebilir ürünler, yeni seyahat paketleri ve Shura Adası'ndaki lüks açılışlar ve Six Flags Qiddiya City'nin lansmanı gibi öne çıkan deneyimler sunarak sürükleyici 'Saudi Lan' pavilyonunda uluslararası seyahat ve turizm ticaretiyle bağlantı kurdu.

WTM 2025'in en önemli etkinliklerinden biri de Saudi Land'de düzenlenen ve turistik yer yönetim kuruluşlarını etkinlik sırasında gösterdikleri mükemmellik ve özgünlükten ötürü onurlandırmak üzere tasarlanan DMO Ödülleri oldu. Diriyah, otantik Suudi unsurlarını olağanüstü bir şekilde bir araya getirmesi nedeniyle 'En İyi Özgünlük' Ödülünü aldı. Qiddiya, olağanüstü hizmet sunumu, güçlü ürün bilgisi ve dijital araçların etkin kullanımı nedeniyle 'En İyi Operasyonel Mükemmellik' Ödülü ile onurlandırıldı. Son olarak Al Madinah, özgünlük, operasyonel mükemmellik ve ölçülebilir ticari etkiyi bir araya getirerek en istisnai genel performansı sunduğu için 'Gösterinin En İyisi' Ödülünü kazandı.

STA Ortaklıklar ve Düzenleyici İşler Direktörü Abdullah Alhagbani şunları söyledi: 'WTM 2025'e, geçen yıl yaklaşık 116 milyon, bu yılın ilk yarısında ise 60 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak Suudi Arabistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen turizm mekanı olma konumunu pekiştiren bir ivmeyle geldik. Burada kutladığımız başarılar, Saudi'nin başarısının kalbinde yer alan ortaklarımıza ve daha geniş anlamda ticarete aittir.

'71 ortağımızla birlikte Saudi Land'deki enerji dikkat çekiciydi. Dokuz yeni anlaşma yapılması, sunulan fırsat ve işbirliğinin ölçeğinin bir kanıtıdır. Muhteşem Takvimimiz, ikonik destinasyonlarımız ve turizme yaptığımız cesur yatırımlarla, iş ortaklarımız için yeni fırsatlar yaratıyor ve gezginler için olağanüstü deneyimler sunuyoruz. DMO Ödülleri, Suudi turizmini ileriye götüren olağanüstü yetenek ve yenilikçiliği gerçek anlamda sergiledi. Ekosistem genelinde olağanüstü başarıları ve öncü yaklaşımları takdir eden ödüller, Suudi Arabistan'da turizmin geleceğini şekillendirenlerin başarıları için bir kutlamaydı.

'WTM'nin başarısının ardından, küresel turizm sektörünü önümüzdeki hafta Riyad'da gerçekleşecek yeni bir küresel platform olan TOURISE'de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Temel zorlukların üstesinden gelmeyi, yatırımların kilidini açmayı ve turizmin geleceği için sürdürülebilir, kapsayıcı bir yol haritası şekillendirmeyi amaçlamaktadır. Önümüze bakarken, küresel seyahat ticaretini bu yolculukta bize katılmaya ve Suudi Arabistan'ın sunduğu muazzam fırsatların farkına varmaya davet ediyoruz.'

STA 9 MUTABAKAT ZAPTI/ANLAŞMA İMZALADI

STA, küresel seyahat ticaretinin artan ilgisinden yararlanarak sektör liderleri ve küresel markalarla dokuz yeni Mutabakat Zaptı ve stratejik anlaşma imzaladı ve kilit sektör oyuncularıyla 500'den fazla toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, Suudi ortaklar ve uluslararası kuruluşlar arasında büyümeyi hızlandırmak, küresel farkındalığı artırmak ve uluslararası bağlantıyı geliştirmek amacıyla yirmi yedi Mutabakat Zaptı ve anlaşma imzalanmıştır.

SAUDİ LAND 14 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Ziyaretçiler, Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, İtalya ve İspanya Süper Kupaları ve WWE Royal Rumble gibi dünya standartlarında küresel etkinlik ve eğlenceyi içeren Gerçek Dışı Takvimine özel bir odaklanma ile Suudi Arabistan'ın yıl boyunca süren çeşitli cazibesini deneyimledi. Saudi Land'de ziyaretçiler, Saudi'nin hazır seyahat paketlerinin ayrıntılı önizlemelerini sunan sürükleyici ekranların keyfini çıkardılar. Pavyonda ayrıca Cristiano Ronaldo'dan esinlenen ve sporun turizm ve uluslararası katılımdaki rolünü vurgulayan bir kampanya da yer aldı.

Suudi kültürü, geleneksel el sanatları ve canlı kültürel performansların yer aldığı Kültürel Miras Köşesinde canlandı. Ziyaretçiler, otantik yemekler ve serinletici içeceklerin yanı sıra MDLBEAST'in DJ Leen'in dinamik canlı seti de dahil olmak üzere modern ve geleneksel unsurların eşsiz bir füzyonunu deneyimledi. Saudi Land aynı zamanda doğrudan etkileşimi ve anlaşma yapmayı teşvik eden ve ortakların yeni rezerve edilebilir paketleri ve hazır güzergahları keşfetmelerine olanak tanıyan bir Ortak Bağlantı Bölgesi olarak hizmet verdi.

WTM 2025, Suudi Arabistan'ın küresel turizmde lider bir oyuncu olarak rolünü yeniden teyit ederek yeni ittifaklar, önemli ortaklıklar ve turizm ortamının sürekli gelişimi için bir sıçrama tahtası sağladı. Ayrıca, 11-13 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenecek olan ve hükümet, iş dünyası, yatırım, turizm ve teknoloji alanlarından 1.000'in üzerinde küresel lider ve vizyoneri bir araya getirecek olan yeni ve öncü bir küresel platform olan TOURISE için zemin hazırlanmasına da yardımcı oldu. Bu liderler birlikte önemli zorlukların üstesinden gelecek, yatırımların önünü açacak, yüksek etkili girişimler ve sürdürülebilir, eşitlikçi ve gelecek odaklı bir turizm sektörü inşa edecek dönüştürücü anlaşmalar sunacaklardır.

Suudi Turizm Kurumu (STA) Hakkında: Haziran 2020'de faaliyete geçen Suudi Turizm Kurumu (STA), Suudi Arabistan'ın turistik yerlerini dünya çapında pazarlamaktan ve programlar, paketler ve iş desteği yoluyla turistik yer tekliflerini geliştirmekten sorumludur. Görevleri arasında ülkenin eşsiz varlıklarını ve turistik noktalarını geliştirmek, sektörel etkinliklere ev sahipliği yapmak ve katılmak ve Suudi turistik yer markasını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak yer almaktadır. STA, dünya çapında 38 ülkeye hizmet veren 16 temsilcilik ofisi işletmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen www.VisitSaudi.com adresini ziyaret edin.