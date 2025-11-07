Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi yaptığı Bursa temalı paylaşımda, orman yangınlarında gönüllü destek veren vatandaşları anarak 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan' mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye genelinde yürütülecek fidan dikim etkinliğine dikkat çekti.

Bursa'da restoran işleten Hakan adlı vatandaşın orman yangınları sırasında gösterdiği duyarlılığa değinen Bakan Yumaklı, paylaşımında, 'Restoran işleten Hakan kardeşimiz, 'Elimle söndüremem ama yüreğimle destek olurum' diyerek o gün elindeki her şeyi seferber etti. Orman kahramanlarımıza yemek taşıdı, su götürdü, bir an bile tereddüt etmedi' dedi.

Bakan Yumaklı, 11 Kasım'da yapılacak fidan dikim etkinliklerinde milyonların aynı duyarlılıkla hareket edeceğini vurgulayarak, '11 Kasım'da Hakan gibi yüreğiyle hareket eden milyonlarla birlikte toprağa can, geleceğe umut olacağız. Çünkü biliyoruz ki; Yeşil Vatan, bir ağacın değil, milyonların kalbinde yeşeriyor.' ifadelerini kullandı.

Yumaklı, mesajını,'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan' sözleriyle noktaladı.