Suudi Arabistan Krallığı, kamu mali denetimi ve muhasebesi alanındaki küresel liderliğini pekiştirerek Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Teşkilatı (INTOSAI) başkanlığını kazandı. Duyuru, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Abdulfettah El Sisi'nin himayesinde Sharm El-Sheikh'te düzenlenen INTOSAI'nin 25. Genel Kurulu'nda yapıldı.

ACCESS Newswire / SHARM EL-SHEIKH, MISIR (İGFA) - Genel Kurul, Suudi Arabistan'ı, Sayıştay (General Court of Audit - GCA) tarafından temsil edilmek üzere, 2031 yılından itibaren üç yıllık bir dönem için INTOSAI Başkanlığı'na seçti.

Suudi Arabistan, Yüksek Denetim Kurumları başkanlarının liderliğindeki 195'ten fazla ülkenin delegasyonlarına ev sahipliği yapacak ve dünyanın mali ve performans denetimi alanındaki en önde gelen kuruluşunun liderliğini üstlenecek. Bu rol, Suudi Arabistan'a şeffaflığın, kamu sektörü yönetişiminin ve devlet performansının geliştirilmesi yönündeki küresel çabalara liderlik etme ve ulusal ekonomilere olan kamu güvenini güçlendirme fırsatı sağlayacak.

Bu vesileyle Sayıştay Başkanı Ekselansları Dr. Hussam Alangari, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ekselansları Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'u tebrik ederek, GCA'ya verdikleri sarsılmaz destek ve yetkilendirmeleri için şükranlarını sundu

Dr. Alangari, bu başarının Krallığın uluslararası konumunu ve küresel güvenini yansıttığını, Suudi Arabistan'a denetim ve hesap verebilirlik alanında dünya çapında öncü bir rol üstlenme imkânı sağladığını vurguladı. Ayrıca, GCA'nın kurumsal bağımsızlık, teknik ve insan kapasitesi ile metodolojik yenilik alanlarında gerçekleştirdiği dönüşümsel gelişmelerin, kuruma vatandaşların yaşam kalitesini artıran, kamu sektöründe etkinliği güçlendiren ve etkili denetim vizyonunu gerçekleştirme olanağı sunduğunu belirtti. Dr. Alangari, 'Suudi Arabistan 2031'de dünyayı ağırlamaktan mutluluk duyacak. Riyad'da herkesin bir araya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz; birlikte şeffaflığı, yönetişimi ve kamu yönetiminde etkinliği teşvik eden küresel bir geleceği şekillendireceğiz.' şeklinde konuştu.

Bu önemli gelişme, Suudi Arabistan'ın GCA aracılığıyla yürüttüğü onlarca yıllık uluslararası katılım çabalarının bir taçlandırması niteliğindedir. Krallık, 1977'de INTOSAI üyeliğine katılmasından bu yana, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda lider roller üstlenmiştir. Suudi Arabistan, 2022'den bu yana Arap Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ARABOSAI) Başkanlığını iki ardışık dönemdir yürütmekte olup, 2027 yılında Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) Başkanlığını üstlenecektir. Ayrıca GCA, gelişmekte olan ülkelerdeki eş düzey denetim kurumlarının kapasitesini artırmaya ve verimliliğini güçlendirmeye yönelik çok sayıda INTOSAI komitesine ve girişimine liderlik etmiştir. Bu faaliyetler, Suudi Arabistan'ın denetim ve hesap verebilirliğin küresel ölçekte geliştirilmesine yönelik kararlılığını yansıtmaktadır.

Yetmiş yılı aşkın bir süre önce kurulan INTOSAI, dünya genelindeki Yüksek Denetim Kurumlarını bir araya getiren en büyük ve en saygın uluslararası kuruluş konumundadır.

Bugün, her biri kendi Yüksek Denetim Kurumu tarafından temsil edilen 195'ten fazla üye ülke, şeffaflığı, yönetişimi ve kamu sektörü denetimini geliştirmek ve sonuçta vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek için birlikte çalışmaktadır.

KAYNAK: General Court of Audit