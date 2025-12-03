Umman'ın 10 Yıllık Altın İkamet Programı, yatırımcılar ve girişimciler için cazip hale geldi. 520 bin ABD doları yatırım ile 10 yıl ikamet sağlıyor. Aile dostu yapı sunuluyor ve dijital başvuru sistemi mevcut. Belirsizlikten kaçınan, istikrar ve uzun vadeli güven arayan küresel yatırımcılar için tasarlanan program yüksek talep görmeye devam ediyor.

ACCESS Newswire / MUSKAT, UMMAN (İGFA) - Üç ay önce uygulamaya giren Umman'ın 10 Yıllık Altın İkamet Programı, bölgede uzun vadeli ikamet için en cazip seçeneklerden biri haline gelerek; istikrar, şeffaf düzenlemeler ve yüksek büyüme pazarlarına stratejik erişim arayan yatırımcılar, girişimciler ve uluslararası hareketliliğe sahip aileler tarafından hızla artan bir ilgi görüyor. Umman Vizyonu 2040 kapsamında lanse edilen program, ülkeyi güvenli, düzenli ve küresel bağlantıları güçlü bir ekonomik merkez olarak konumlandıran uzun vadeli bir yatırım yapısına sahip.

Program, başvuru sahiplerine en az 520.000 ABD doları tutarında yatırım karşılığında 10 yıllık uzun dönem ikamet sunuyor. Bu yatırım; entegre turizm komplekslerinde tamamlanmış gayrimenkul alımı, Umman'da şirket kurulumuna yatırım, devlet kalkınma tahvillerinin satın alınması, Muskat Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören menkul kıymet yatırımları veya en az beş yıllık vadeli banka mevduatı şeklinde yapılabiliyor. Ayrıca en az 50 Ummanlı vatandaşı istihdam eden bir şirkete sahip olmak ya da Yabancı Sermaye Yatırım Yasası kapsamında aday gösterilmek, programın diğer erişim yolları arasında.

Programın güçlü yanlarından biri aile dostu yapısı. Onaylanan başvuru sahipleri; eşlerini ve yaşa bakılmaksızın tüm çocuklarını sponsor edebiliyor, turizm bölgeleri dışındaki gayrimenkulleri satın alabiliyor ve bir yerel sponsora ihtiyaç duymadan üç ev çalışanı istihdam edebiliyor. Hızlı geçiş hatları ve yakın aile üyeleri için genişletilmiş ziyaretçi vizeleri ise ailelerin uzun vadeli bir yaşam kurmasını kolaylaştırıyor.

Başvuru sistemi tamamen dijital. Yatırımcılar belgelerini yükleyebiliyor, başvurularını anlık takip edebiliyor ve özel müşteri temsilcileriyle doğrudan görüşebiliyor. Program, uluslararası yatırımcı hareketliliği standartlarına uygun şekilde Migrate World iş birliğiyle doğrulama ve yerleşim desteği sağlıyor. Bu model, Umman'ın verimlilik, şeffaflık ve birleşik yatırım hizmetleri hedefiyle uyumlu.

Umman'ın Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun kavşağındaki stratejik konumu, ülkeyi küresel ticaret için önemli bir merkez hâline getiriyor. 2,6 milyardan fazla tüketiciye erişim, güçlü kurumsal yapılar, uzun süreli siyasi istikrar ve dünyanın en sağlam para birimlerinden biri, programın yatırımcı güvenini artıran başlıca unsurlar. Ülke, güvenlik, iklim ve satın alma gücü gibi yaşam kalitesi göstergelerinde de yüksek sıralarda yer aldığı için program özellikle ailelerden yoğun talep alıyor.

Yetkililer, Altın İkamet Programı'nın ülkenin nitelikli iş gücü ve sermaye çekme hedefleriyle doğrudan uyumlu olduğunu belirtiyor. Program kapsamında zorunlu denetim süreçleri, şeffaf şirket yönetimini güçlendirirken; istihdam şartı Umman'ın insan kaynağı gelişimine katkı sunuyor. Yenilenebilir enerji, ileri imalat, lojistik, turizm ve madencilik gibi sektörlerde gözlenen erken yatırımcı ilgisi, Umman Vizyonu 2040 çeşitlendirme hedefleriyle güçlü bir paralellik gösteriyor.

Dünya genelinde ikamet ve vatandaşlık programları arasındaki rekabet yoğunlaşırken, Umman kendi modelini uzun vadeli, güvenilir ve ortaklığa dayalı bir yaklaşım olarak konumlandırıyor. Diğer bölgesel girişimlerin büyük ölçüde kısa vadeli teşviklere dayanmasına karşın, Umman'ın yaklaşımı; düzenleyici netlik, ekonomik istikrar ve aile odaklı bir tasarım üzerine inşa edildiği için uluslararası yatırım çevrelerinde istikrarlı biçimde daha fazla tanınırlık kazanıyor. Programın uygulamaya alınmasının üzerinden yalnızca üç ay geçmiş olmasına rağmen, erken göstergeler programın önümüzdeki yıllarda Umman'ın yatırım çekiciliğinin en önemli itici güçlerinden biri olmaya doğru ilerlediğini gösteriyor.

Başvuru ve detaylar için: https://omanresidence.gov.om/ adresini ziyaret ediniz.

INVEST OMAN HAKKINDA

Invest Oman, Sultanlığın stratejik yatırımlar için resmi kapısıdır ve yatırımcılara Umman Vizyonu 2040 ile uyumlu öncelikli sektörlerdeki fırsatlara tek noktadan erişim sağlar. Platform, 22'den fazla kamu ve özel sektör kurumunu tek çatı altında bir araya getirerek ilk başvurudan proje genişletmeye kadar sadeleştirilmiş, şeffaf ve yatırımcı odaklı bir deneyim sunar. Özelleştirilmiş destek, sektör içgörüleri ve tamamen dijital bir hizmet ekosistemi aracılığıyla Invest Oman, küresel yatırımcıların şirket kurulum süreçlerini verimli biçimde yönetmelerine ve bölgenin en istikrarlı ve stratejik olarak en iyi konumlanmış ekonomilerinden birinde uzun vadeli değer yaratmalarına imkân tanır.

Daha fazla bilgi: https://investoman.om/

KAYNAK: Invest OMAN