Ticaret Bakanı Ömer Bolat, JETCO II. Dönem Protokolü'nü imzaladı. Orta vadede 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefi, Kalkınma Yolu Projesi ile ekonomik iş birliği kapsamında yeni döneme giriliyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile Türkiye-Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) II. Dönem Toplantısı'nda JETCO II. Dönem Protokolü ile Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzaladı.

Bakan Bolat, 'Türkiye, Irak'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında stratejik ortaktır' dedi.

2024'te 17,5 milyar dolar olan hacmin kısa vadede 20 milyara, orta vadede 30 milyar dolara çıkarılmasının planladığını kaydeden Bakan Bolat, '2025'in 9 ayında ihracat 8,7 milyar dolar, toplam ticaret 12 milyar dolar seviyesinde. Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak vizyon proje Kalkınma Yolu Projesi ise Türkiye aktif rol alacak' dedi .

Bolat, 'Bu proje, Irak için devrim niteliğinde; müteahhitlik sektörümüz 36,5 milyar dolarlık iş tamamladı, 400 milyon dolarlık yeni projelere hazırız' ifadesini kullandı.

Bolat, 'Ortak tarihimizle yeni kalkınma hikâyesini yazacağız' dedi.