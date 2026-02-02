Suriye halkının karanlık hücrelerden özgürlüğe uzanan yolculuğunu ve yeniden doğuşunu konu alan 'Surreal (Gerçeküstü) Suriye' belgeseli, Bursa'da yoğun katılımla izleyiciyle buluştu. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ev sahipliğinde ve Yıldırım Belediyesi katkılarıyla düzenlenen gösterim, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, yapımcı Tülay Gökçimen, yönetmen Dihat Kaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, belgeselin bir hafıza tazeleme görevi gördüğünü belirterek, 'Bu akşam burada sadece bir belgesel izlemek için toplanmadık. Acıya sessiz kalmayanların, zulmü görmezden gelmeyenlerin ve insan onurunu savunmayı bir sorumluluk bilenlerin ortak vicdanında buluşuyoruz. Karanlıkta bırakılmak istenen gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve sessiz yığınların gür sesi olmak, sivil toplumun en temel insani sorumluluğudur. Birazdan izleyecekleriniz ağır olabilir; ama tanıklık etmek, iyileşmenin ve adaletin ilk adımıdır. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'ANLATILANLAR, YAŞANANLARIN YÜZDE BİRİ BİLE DEĞİL'

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide konuşan yapımcı Tülay Gökçimen, Suriye'de yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çekerek Gazze ile Suriye arasındaki benzerliğe vurgu yaptı. Suriye'de yaşananları 14 yıl boyunca dünyaya yeterince anlatamadıklarını dile getiren Gökçimen, belgeselde izleyicilere sunulanların yaşanan gerçeklerin 'yüzde biri bile olmadığını' ifade etti. Hafızayı diri tutmanın önemine dikkat çeken Gökçimen, 'Çekimler sırasında girilmesi imkânsız denilen yerlere, eski cezaevlerine kaçak girdik. Patlamamış mayınların ve silahların gölgesinde bu tanıklıkları kaydettik. Amacımız, tarihe silinmez bir not düşmektir.' diye konuştu.

'HAFIZAYI DİRİ TUTMAZSAK SOYKIRIMLAR TEKRARLANIR'

Belgeselin yönetmeni Dihat Kaya ise Suriye'deki 1 milyon şehidin her birinin ayrı bir hikâyesi olduğunu belirterek, 'Suriye'de yaşananları anlamlandırmak için 1 milyon tane film yapmamız gerekiyor. Bu hafızayı diri tutmazsak soykırımlar tekrarlanacak. 8 Aralık'ta Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük yürüyüşüne eşlik ederken o sevinci onlarla birlikte yaşamak bir insanlık göreviydi. Bu filmle, o karanlık hücrelerden çıkan seslerin sokaklarda nasıl hayata karıştığını göstermek istedik.' dedi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler, Suriye halkının özgürlük mücadelesine ve cezaevlerinden sağ çıkanların tanıklıklarına hep birlikte şahitlik etti. Program, yapım ekibine teşekkür takdimiyle sona erdi.