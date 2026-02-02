Gelir İdaresi Başkanlığı ve Defterdarlık yetkilileri, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek vergi uygulamaları ve Artvin'in ekonomik yapısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gelir İdaresi Daire Başkanı Mustafa Akpınar, Gelir İdaresi Grup Başkanı Adem Oğuz Öngay, Artvin Defterdarı Mustafa Aydın ile Personel ve Diğer Hizmetler Müdür Vekili Tanju Bilgin, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ARTSO) ziyaret etti.

ARTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemi ele alınırken, Artvin'in ticari ve ekonomik yapısına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde özellikle vergi uygulamaları, mükelleflerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Ziyarette Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk, Okan Gültekin ve Yusuf Soybilgin de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.