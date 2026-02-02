Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu tarafından düzenlenen '16. Merinoslular Buluşması', Merinos Fabrikası'nın 88. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu tarafından düzenlenen '16. Merinoslular Buluşması', Merinos Fabrikası'nın 88. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte, yıllarını Merinos Fabrikası'na vermiş Merinos emeklileri bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Program, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra söz alan Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kemal Menemen, dernek faaliyetleri ve geleceğe yönelik planlar hakkında açıklamalarda bulundu. Menemen konuşmasında, dernek binasının açıldığı günden bu yana emeklilere daha iyi hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini ancak beklenen katılımın sağlanamadığını belirtti. Derneğin sabit giderlerine dikkat çeken Menemen, üyelerin talepleri doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir karar aldıklarını açıkladı.

Dernek binasının, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Merinos Emekliler Derneği iş birliğiyle 'Mendes Olgun Gençlik Merkezi'ne dönüştürüleceğini ifade eden Menemen, merkezin aktif ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir yapı olacağını söyledi. Yeni dönemde geziler düzenleneceğini, sosyal etkinliklerin artırılacağını belirten Menemen, üye olmayan emeklileri de derneğe katılmaya davet etti. Emekli kadınların, önceden bildirmek kaydıyla dernek binasında düğün gibi organizasyonlar yapabileceğini de dile getirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ise bu yıl 16'ncısı düzenlenen buluşmanın önemine vurgu yaptı.

Merinos Emekliler Derneği'nin fahri üyesi olmaktan onur duyduğunu belirten Aksoy, Merinos'un genç Cumhuriyet'in üretim ve kalkınma hamlesinin önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Aksoy, 1991'de başlayan özelleştirme süreci ve fabrikanın 2014 yılında kapanmasının büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, 'Buna rağmen sizler Merinos kültürünü ve dayanışmasını yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bu çok kıymetli' dedi.

Konuşmasını, bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme temennisiyle tamamladı.

Program, sergi gezisi ve katılımcıların bir araya gelerek sohbet etmesiyle sona erdi.