İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27'si farklı kamu kurumlarında görev yapan aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak karşılıklı menfaat ilişkisi geliştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, adli mercilerce yürütülen bazı dosyalarda örgüt yöneticileri ve üyelerine; görev ve yetki sınırlarını aşan kamu görevlilerince suç kayıtları, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç şerhleri ile gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgilerinin aktarıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içinde bulundukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 20 Temmuz 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Operasyonun İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü kaydedildi.