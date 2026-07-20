Türk Tabipleri Birliği (TTB) 78. Seçimli Olağan Büyük Kongresi'nin ardından göreve başlayan Merkez Konseyi, yeni dönemin önceliklerini açıkladı. TTB Başkanı Dr. Pınar Saip, hekimlerin haklarının korunması, sağlık sisteminin sorunlarıyla mücadele ve iyi hekimlik değerlerinin güçlendirilmesi mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) -Türk Tabipleri Birliği (TTB) 78. Seçimli Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasının ardından yeni Merkez Konseyi görevine başladı. TTB Merkez Konseyi adına yayımlanan açıklamada, yeni dönemde izlenecek çalışma başlıkları ve öncelikler paylaşıldı.

TTB Başkanı Dr. Pınar Saip imzasıyla yayımlanan açıklamada, önceki dönemlerde görev alan TTB yöneticilerine, tabip odalarına, delegelere ve Birlik çalışmalarına katkı sunan hekimlere teşekkür edildi.

Yeni Merkez Konseyi'nin TTB'nin 70 yılı aşan birikimini daha ileriye taşımayı hedeflediği belirtilen açıklamada, örgütün gücünün tabip odaları, çalışma grupları, kurullar ve hekimlerin ortak mücadelesinden aldığı vurgulandı.

'İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Açıklamada, yeni dönemin öncelikli çalışma alanlarından birinin 'iyi hekimlik' değerlerini korumak ve hekimliğin toplumsal saygınlığını artırmak olacağı ifade edildi. TTB, sağlık sistemine yönelik eleştirilerini de yineleyerek; artan iş yükü, performans baskısı, güvencesiz çalışma koşulları, mesleki özerkliğin zayıflaması ve sağlıkta şiddetin hekimlerin çalışma ortamını zorlaştırdığını savundu. Sağlık hizmetlerinin giderek piyasa koşullarına tabi hale geldiği belirtilen açıklamada, sağlık çalışanlarının ve toplumun bu sistemden olumsuz etkilendiği görüşü dile getirildi.

'TTB HEKİMLERİN ORTAK SESİ OLACAK'

Yeni dönemde Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlerin ortak sesi ve mücadele örgütü olarak güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Merkez Konseyi'nin tüm tabip odaları, çalışma grupları ve kurullarla koordineli çalışacağı belirtilen açıklamada, hekimlerin öneri ve eleştirilerinin çalışmaların önemli bir parçası olacağı ifade edildi.

SAĞLIK HAKKI VE TOPLUMSAL KONULARA VURGU

TTB açıklamasında, sağlık hakkının ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullardan bağımsız değerlendirilemeyeceği belirtilerek; savaşlar, çatışmalar, eşitsizlikler, yoksulluk ve ayrımcılığın halk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

TTB'nin yeni dönemde yaşamı, barışı, demokrasiyi, insan haklarını ve halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceği ifade edildi. Açıklamanın sonunda, hekimlerin haklarını korumak, sağlık sisteminin toplum yararına yeniden yapılandırılması için mücadele etmek ve ortak hedefler doğrultusunda dayanışmayı büyütmek amacıyla çalışılacağı belirtildi.