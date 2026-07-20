Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın 21 Temmuz Salı günü itibarıyla pompaya yansıması öngörülürken, benzinde de fiyat artışı beklentisi bulunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen fiyat artışının, 20 Temmuz Pazartesi'yi 21 Temmuz Salı'ya bağlayan gece saat 00.00'den itibaren yürürlüğe girmesi ve doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Motorine yapılması beklenen zam sonrasında benzin fiyatlarında da artış olması bekleniyor.

An itibariyle istasyonlarda fiyatlar şöyle: