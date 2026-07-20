İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 39 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 361 şüpheli tutuklanırken, 191 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 39 ilde operasyon düzenlendi.

'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 361'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 191 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmalarda şüphelilerin, vatandaşları dolandırmak amacıyla 'TOKİ Sosyal Konut Projesi' temalı sahte oltalama (phishing) siteleri oluşturduğu ve başvuru ücreti, dosya masrafı ile vergi ödemesi adı altında para talep ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında ayrıca bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bahis sitelerinde para transferlerine aracılık ettiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı tespit edildi. Siber suç ekiplerinin çalışmalarında, sosyal medya platformları üzerinden 'beyaz eşya satışı', 'hisse ortaklığı', 'ürün bedeli' ve 'yatırım ortaklığı' gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen kişiler ile çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı'



39 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan: pic.twitter.com/nLSaJi8DXl — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2026