Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi ilçesinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin ilk andan itibaren müdahale ettiğini belirtti. Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki yangının kontrol altına alındığını, Sarıcailyas Mahallesi'ndeki çalışmaların ise sürdüğünü açıkladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi ilçesinde çıkan tarım ve orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangının başlamasının ardından itfaiye ekiplerinin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Ünlüce, Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki yangın kontrol altına alınırken, Sarıcailyas Mahallesi bölgesindeki yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ünlüce, sahada görev yapan tüm ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, en büyük temennilerinin yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu ifade etti.