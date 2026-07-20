Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27'si kamu görevlisi olmak üzere 50 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Gürlek, kamu gücünü örgütsel çıkarlar için kullananlar hakkında adli işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde suç örgütleri ve örgütlü suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, operasyonun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, soruşturmada suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten, araç sorgulama kayıtları ile gümrük geçiş bilgilerine ulaştıklarına ilişkin tespitler yapıldığını bildirdi.

Operasyon kapsamında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt kâtibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Gürlek , İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon içerisinde; suç örgütleriyle, örgütlü suç yapılanmalarıyla ve bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 20, 2026

Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya çalışanlara taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, 'Kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs edenler hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir.' ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan polis ekiplerine teşekkür etti. Mücadelenin temel amacının milletin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşların devlete ve hukuka olan güvenini artırmak olduğunu belirten Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz' mesajını paylaştı.