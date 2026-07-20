ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kıbrıs Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirten Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlı duruşunu yineleyen Erdoğan, 'Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.' mesajını paylaştı.